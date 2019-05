Antecedendo a Copa do Mundo de Futebol Feminino, que começa na próxima semana, na França, o Museu do Futebol, em São Paulo, abriu nesta terça-feira (28) uma exposição temporária que celebra as mulheres no futebol. A mostra, chamada Contra-Ataque! As Mulheres do Futebol, vai até o dia 20 de outubro. O Brasil fará sua estreia no Mundial no dia 9 de junho.

