Facebook e WhatsApp terão que repassar mensagens para polícia do Reino Unido

Empresas de tecnologia americanas como Facebook e WhatsApp terão de entregar mensagens compartilhadas entre seus usuários para a Polícia do Reino Unido, caso foram solicitadas. Um acordo entre os Estados Unidos (EUA) e o Reino Unido deve ser firmado no próximo mês, oficializando o procedimento. O acordo obrigará as companhias que atuam nas redes sociais a dar informações que ajudem a descobrir casos de crimes como pedofilia e terrorismo.

De acordo com informações do jornal The Times e a agência Bloomberg, que revelaram as tratativas, policiais, promotores e serviços de segurança poderão fazer pedidos de informações para um juiz ou outras autoridades. O tratado também vale para empresas britânicas que prestam serviço nos EUA. Por outro lado, o pacto impossibilita que autoridades dos EUA investiguem cidadãos britânicos e vice-versa. Empresas do Reino Unido não serão obrigadas a dar informações em casos passíveis de gerar pena de morte, prática proibida pelas leis inglesas.

O WhatsApp possui um sistema de criptografia ponto a ponto, que reforça a privacidade das mensagens. O Facebook informou os planos de levar essa tecnologia também para o Messenger, aplicativo de bate-papo do Facebook. Governos temem que isso dificulte ainda mais as investigações.

