Fatos históricos do dia 13 de agosto

Eventos

1923 – Inauguração do hotel Copacabana Palace, no Rio de Janeiro.

1937 – Fundada a União Nacional dos Estudantes.

1940 – Segunda Guerra Mundial: tem início a Batalha da Inglaterra, com o bombardeio alemão no território inglês. A tentativa de aniquilar a Força Aérea Inglesa não deu certo e os nazistas foram derrotados.

1946 – Fundada a Universidade Católica de São Paulo.

1960 – Independência da República Centro-Africana.

1961 – Guerra Fria: Na madrugada deste dia inicia-se a construção do Muro de Berlim.

2004 – Abertura dos Jogos Olímpicos de Atenas, na Grécia.

2005 – Acidente aéreo com a Helios Airways mata 121 pessoas na Grécia.

2008 – Martín Palermo torna-se o maior artilheiro da história do Boca Juniors (na fase profissional do futebol argentino), com 184 gols; e o nadador Michael Phelps estabelece um novo recorde olímpico de medalhas de ouro arrecadadas por um atleta.

2010 – Fusão da TAM Linhas Aéreas com a LAN Airlines.

Nascimentos

1774 – Hipólito da Costa, jornalista e patrono da Academia Brasileira de Letras (m. 1823).

1811 – Gonçalves de Magalhães, poeta e ensaísta brasileiro (m. 1882).

1839 – George Whitehill Chamberlain, missionário estadunidense e fundador da Igreja Presbiteriana do Brasil (m. 1902).

1847 – Joaquim de Almeida Faria Sobrinho, advogado e político brasileiro (m. 1893).

1856 – Alexandre Cassiano do Nascimento, magistrado e senador brasileiro (m. 1912).

1866 – Giovanni Agnelli, industrial italiano, fundador da Fiat (m. 1945).

1899 – Alfred Hitchcock, cineasta britânico (m. 1980).

1926 – Fidel Castro, revolucionário e político cubano.

1944 – Lucia Santaella, literata e pesquisadora brasileira.

1951 – Beto Guedes, violonista, cantor e compositor brasileiro.

1953 – Marcus Viana, violinista e compositor brasileiro.

1957 – David Crane, produtor e escritor de séries para TV, um dos criadores do seriado Friends.

1958 – Omar Aziz, político brasileiro.

1962 – Marcello Novaes, ator brasileiro.

1984 – James Morrison, cantor e compositor inglês.

1988 – MØ, cantora e compositora dinamarquesa.

Falecimentos

1863 – Eugène Delacroix, pintor francês (n. 1798).

1882 – William Stanley Jevons, economista britânico (n. 1835).

1896 – John Everett Millais, pintor e ilustrador inglês (n. 1829).

1907 – Hermann Carl Vogel, astrônomo alemão (n. 1841).

1936 – Gervásio Fioravanti Pires Ferreira, político brasileiro (n. 1870).

1946 – H. G. Wells, escritor britânico (n. 1866).

1951 – David Jenkins, jogador de rugby britânico (n. 1904).

1969 – Jacob do Bandolim, músico brasileiro (n. 1918).

1975 – Murilo Mendes, poeta brasileiro (n. 1901).

1981 – Clemente Mariani, empresário e político brasileiro (n. 1900).

1982 – Charles Walters, cineasta estadunidense (n. 1911).

1994 – Antoine Pinay, político francês (n. 1891).

1996 – António de Spínola, militar e político português (n. 1910).

1999 – Herberto Sales, jornalista e escritor brasileiro (n. 1917).

2001 – Otto Stuppacher, automobilista austríaco (n. 1945).

2005 – Francisco Milani, ator brasileiro (n. 1936); e Miguel Arraes, político brasileiro (n. 1916).

2014 – Eduardo Campos, político brasileiro (n. 1965).

