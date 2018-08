Fatos históricos do dia 21 de agosto

Eventos

1770 — O capitão James Cook, no fim da sua viagem de descoberta da Austrália, reclama o continente em nome do Império Britânico.

1792 — A guilhotina é utilizada pela primeira vez durante a Revolução Francesa, para executar um nobre após um rito sumário.

1879 — Um tratado de paz e amizade entre Bolívia e Espanha é assinado em Paris.

1898 — Fundação do Club de Regatas Vasco da Gama.

1911 — O quadro Mona Lisa, de Leonardo Da Vinci, é roubado do Museu do Louvre, em Paris. A pintura seria recuperada dois anos depois.

1954 — Inauguração do Parque do Ibirapuera.

1959 — O Havaí é proclamado como o 50° Estado dos Estados Unidos da América, pelo então presidente Dwight Eisenhower.

1963 — A prisão de Alcatraz, situada na baía de São Francisco, nos Estados Unidos, é desativada. Seu preso mais famoso foi o mafioso italiano Al Capone.

1969 — Uma junta militar assume o poder no Brasil quando o presidente Costa e Silva sofre uma trombose cerebral.

1998 — Os Estados Unidos destroem uma indústria farmacêutica no Sudão, acreditando ser uma fábrica de armas químicas.

2001 — O Fundo Monetário Internacional concede à Argentina uma ajuda adicional de US$ 8 milhões para tentar acabar com a recessão no país.

2013 — Na Guerra Civil da Síria ocorre o ataque químico de Ghouta, causando centenas de vítimas.

Nascimentos

1904 — Count Basie, músico de jazz estadunidense (m. 1984).

1917 — Josué Montello, escritor brasileiro (m. 2006).

1921 — Milton Ribeiro, ator brasileiro (m. 1972).

1925 — Jorge Videla, ex-militar e político argentino.

1936 — Wilt Chamberlain, jogador de basquete norte-americano (m. 1999).

1938 — Kenny Rogers, cantor, compositor e ator norte-americano.

1944 — Peter Weir, roteirista e diretor de cinema australiano.

1952 — Glenn Hughes, músico inglês, vocalista e baixista do grupo Deep Purple; e Joe Strummer, músico britânico, vocalista e guitarrista do grupo The Clash (m. 2002).

1956 — Kim Cattrall, atriz britânico-canadense.

1961 — Stephen Hillenburg, cartunista e diretor de animação norte-americano.

1962 — Ventania, cantor, compositor e andarilho brasileiro.

1963 — Richmond Arquette, ator norte-americano.

1970 — Carmo Dalla Vecchia, ator brasileiro; e Murilo Rosa, ator brasileiro.

1986 — Usain Bolt, atleta jamaicano.

1989 — Hayden Panettiere, atriz e cantora norte-americana.

1992 — Felipe Nasr, piloto brasileiro de corridas.

Falecimentos

1925 — Irineu Marinho, jornalista brasileiro (n. 1876).

1936 — Francisco Calvo Burillo, santo espanhol (n. 1881).

1940 — Leon Trotsky, revolucionário russo (n. 1879).

1958 — Kurt Neumann, cineasta alemão (n. 1908).

1980 — Jennifer Nicks, patinadora artística britânica (n. 1932).

1986 — Alexandre O’Neill, poeta português (n. 1924).

1989 — Raul Seixas, poeta e músico brasileiro (n. 1945).

2003 — Nuno Castel-Branco, médico português (n. 1931).

2005 — Robert Moog, inventor, músico e engenheiro norte-americano (n. 1934).

2006 — Eduardo Viana, dirigente esportivo brasileiro (n. 1938).

2007 — Haley Paige, atriz norte-americana (n. 1981).

2008 — Jerry Finn, produtor musical estadunidense (n. 1969).

2010 — Rodolfo Fogwill, escritor argentino (n. 1941).

