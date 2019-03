Federarroz participa em São Paulo de reunião sobre seguro rural

Reunião organizada pelo Departamento de Gestão de Riscos do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) juntamente com as seguradoras e resseguradoras, em São Paulo (SP), nesta quinta-feira, 28 de março, teve por objetivo discutir a evolução do modelo atual existente no país. A convite do Ministério, a Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul (Federarroz), esteve presente no encontro.

O vice-presidente da entidade, Alexandre Velho, representou a federação na reunião. Na ocasião apresentou um trabalho que mostra que o percentual segurado se refere ao valor financiado pelo banco, e este valor é somente uma parte do que o produtor gasta. “Precisamos aumentar o percentual segurado e também aumentar a média de rendimento por hectare que as seguradoras reconheçam as diferenças de cada região e suas produtividades para que tenhamos um seguro mais eficiente e que traga mais segurança para o produtor de arroz”, ressalta.

O governo federal vem estudando a possibilidade de interligar a contratação do seguro rural junto ao crédito agrícola. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, já deu declarações de que pretende ampliar o benefício aos produtores dos atuais R$ 440 milhões para R$ 1 bilhão.

Deixe seu comentário: