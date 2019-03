Feira do Livro no Pop Center tem variedade de livros com preço acessível

Os apaixonados por leitura têm espaço garantido no Pop Center Porto Alegre. Além das mais de 800 lojas disponíveis para o consumidor, até o dia 28 de abril, das 9h às 19h, também estará à disposição dos frequentadores do shopping popular uma Feira do Livro com valor único de R$ 10 por exemplar.

O objetivo da ação é proporcionar à população fácil acesso à literatura brasileira e mundial. Segundo o idealizador do projeto, Pedro Graczcki, no local é possível encontrar mais de 30 mil exemplares de obras de diversos autores. “Estão disponíveis ao consumidor desde clássicos da literatura brasileira, livros para vestibular, bíblias infantis, romances da moda a livros de autoajuda. Todos os itens terão o mesmo valor de venda”, explica Graczcki.

Para Elaine Deboni, diretora institucional do Pop Center, o incentivo à leitura e à cultura em geral é um dos pilares de atuação do empreendimento. “Além da feira, outras atividades similares já foram realizadas aqui. É importante estimular a apreciação da leitura entre as pessoas que circulam diariamente nos nossos corredores. Ler é adquirir conhecimento e é um prazer estar proporcionando este encontro”, afirma Elaine.

Pop Saber

No local da Feira estão instaladas duas casinhas com livros gratuitos à disposição para os frequentadores, que podem ser lidos ali mesmo ou levados para casa. O projeto Pop Saber, iniciado no segundo semestre de 2018, visa estimular a leitura e facilitar o acesso a livros por meio do compartilhamento e doação dos itens. Todos os exemplares do projeto são doações e levam um carimbo de venda proibida. O Pop Center está localizado na Rua Voluntários da Pátria, 220, centro de Porto Alegre e está aberto à população das 9h às 19h, de segunda à sábado.

