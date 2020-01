Rio Grande do Sul Fepam divulga boletim com indicação de locais impróprios para banho no RS

Por Redação O Sul | 4 de janeiro de 2020

Boletim de balneabilidade é divulgado semanalmente. Foto: Divulgação/Fepam/Arquivo Boletim de balneabilidade é divulgado semanalmente. (Foto: Divulgação/Fepam/Arquivo) Foto: Divulgação/Fepam/Arquivo

A Fepam (Fundação Estadual de Proteção Ambiental) divulgou na sexta-feira (3) o boletim semanal da balneabilidade das praias e balneários do Estado no veraneio 2019/2020. As avaliações mostram que, dos 92 pontos analisados, dez estão impróprios para banho.

Os locais impróprios para banho:

Jaguari – balneário Fernando Schilling

São Jerônimo – praia do Encontro

Pelotas – balneário Valverde – Pontal da Barra

Pelotas – balneário Valverde – Trapiche

Pelotas – balneário Valverde – em frente ao restaurante Aki Pizza

Pelotas – balneário Santo Antônio – em frente à rua Bagé

Pelotas – balneário Santo Antônio – em frente à av. Rio Grande do sul

Pelotas – balneário Santo Antônio – em frente ao Hotel Praia Laranjal

Pelotas – balneário dos Prazeres, próximo à imagem de Iemanjá

Osório – Lagoa do Peixoto

A lista completa dos locais próprios e impróprios para banho pode ser acessada aqui.

No caso de Osório, a Lagoa do Peixoto está pela segunda semana consecutiva com o índice de cianobactérias acima do permitido – 218.743, caracterizando novamente o local como impróprio para banho. As cianobactérias são organismos potencialmente produtores de toxinas, que podem causar problemas sérios à saúde humana, como intoxicações agudas ou crônicas.

Projeto Balneabilidade

O Balneabilidade é coordenado pelo Departamento de Qualidade Ambiental da Fepam e faz parte do RS Verão Total, projeto que contempla as ações do governo do RS na temporada 2019/2020. Os veranistas podem conferir semanalmente a situação da balneabilidade das praias e balneários do Estado pelo site e web aplicativo.

Voltar Todas de Rio Grande do Sul

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário