Fernando Lucchese e José Camargo palestram em workshop de saúde masculina

A Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre realiza, no dia 12 de novembro, o Workshop de Saúde Masculina. Promovido pelo Serviço de Urologia da instituição, chefiado pelo médico urologista Ernani Rhoden, a atividade irá abordar temas amplos e atuais sobre saúde masculina.

A programação irá abordar temas relevantes da saúde masculina, presentes na prática diária do médico urologista e não-urologista, promovendo atualização e aperfeiçoamento profissional. Entre os palestrantes do evento, que é direcionado a profissionais da saúde, estão os médicos Fernando Lucchese e José Camargo.

Lucchese, cirurgião cardiovascular e diretor médico dos hospitais São Francisco e da Criança Santo Antônio, irá falar sobre as fronteiras éticas e médicas na busca pela longevidade. Já a palestra de Camargo, cirurgião torácico e diretor médico do Hospital Dom Vicente Scherer, será uma análise crítica da atenção médica contemporânea diante da inevitabilidade da morte.

Outro destaque da programação é a participação do presidente do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul, Dr. Eduardo Neubarth Trindade, que vai falar sobre legalidade e ilegalidade na busca da longevidade e a atuação do Conselho para inibir a má prática e o charlatanismo.A programação completa e as inscrições para a atividade estão disponíveis em www.santacasa.org.br/eventos.

Serviço/ Workshop de Saúde Masculina/ Dia 12 de novembro de 2019, a partir das 13h30/ Anfiteatro Hugo Gerdau da Santa Casa/ Rua Prof. Annes Dias, 295 – Porto Alegre/RS Inscrições em www.santacasa.org.br/eventos