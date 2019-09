Ferramenta para cartões de crédito do app Banrisul Digital está entre as melhores do mercado

A ferramenta Meus Cartões, disponível no aplicativo Banrisul Digital, recentemente foi destaque em estudo que avaliou os principais apps para cartões de crédito disponíveis no mercado brasileiro, realizada pela empresa paulista CardMonitor, especializada em pesquisa e avaliação de tendências no mercado de cartões.

No comparativo com 28 dos principais players do setor, o Banrisul conquistou o 4º lugar em quantidade de funcionalidades com 42 serviços. O reconhecimento é prova de que os esforços do Banrisul em se manter atualizado e competitivo na área dos meios de pagamento tem dado resultados: em comparação com as 16 funções apresentadas pelo Meus Cartões no levantamento de 2018, os números deste ano representam crescimento de 160%. “Mais do que duplicamos a quantidade de serviços disponibilizados aos nossos clientes na ferramenta Meus Cartões, do Banrisul Digital”, afirmou a superintendente da Unidade de Cartões do Banco, Katia Fauth.

Diferencial

O levantamento apontou que a ferramenta Meus Cartões do Banrisul tem como diferencial o fato de ser a única no mercado a disponibilizar as funcionalidades de consulta a avisos de viagem e cancelamento de débito do mês para as faturas cadastradas em débito em conta corrente. A divulgação da cotação do dólar, a consulta aos seguros oferecidos pelas bandeiras e o serviço de renegociação de dívidas – serviços presentes em apenas três dos 28 aplicativos usados na pesquisa – também renderam destaque ao Meus Cartões.

Na avaliação das 23 funções apontadas pela CardMonitor como as mais relevantes e convenientes para os clientes, a ferramenta foi destaque por apresentar 16 delas, número que a colocou na 3ª posição neste quesito.

A Pesquisa

As ferramentas foram avaliadas a partir das funcionalidades oferecidas aos seus usuários, tendo sido encontradas 78 diferentes funções ao longo do estudo – as mais populares, presentes em 70% dos apps que participaram do levantamento, referiam-se a serviços de usabilidade (desbloqueio e bloqueio de cartões, aviso de viagem, alteração de senha, acesso a token, entre outros) e faturas (consulta a faturas, consulta a gastos, data de vencimento e alteração de endereço).

O estudo comparou os principais aplicativos para cartões de crédito disponíveis nas lojas Google Play e App Store.

