Final de semana deve ser de tempo firme no RS. Confira

O sábado (22) deve ser de sol predominante na maior parte do Rio Grande do Sul. A temperatura se eleva gradualmente ao longo do dia, podendo chegar aos 30ºC em Porto Alegre, devido massa de ar seco que atua no estado. Somente o extremo sul gaúcho deve ter chuva fraca e isolada no final deste segundo dia de inverno. A temperatura na capital deve variar entre 13ºC e 29°C.

O domingo (23) deverá continuar com pancadas de chuva pontuais, no extremo sul do estado. Tempo seguirá firme no restante do RS, até a terça-feira (25), quando há possibilidade de pancadas de chuva.

