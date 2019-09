Fora de casa, o Grêmio começa o segundo turno do Campeonato Brasileiro com vitória de 3 a 0 sobre o Santos

Jogando fora de casa na noite deste sábado (21), o Grêmio venceu o Santos por 3 a 0, em confronto válido pela vigésima rodada do Campeonato Brasileiro, que entra agora no seu segundo turno. Com esse resultado, o Tricolor gaúcho subiu para o sétimo lugar, com 31 pontos. Os gols foram marcados no segundo tempo pelos atacantes Luan, Pepê e Éverton.

A derrota custou caro para o Peixe paulista: além de permanecer na terceira colocação, com 37 pontos (atrás de Flamengo e Palmeiras), o time perdeu a invencibilidade em casa no Brasileirão e viu interrompido um período de mais de um ano sem ser batido no estádio da Vila Belmiro – a última vez em que isso aconteceu foi no dia 1º de agosto de 2018, quando perdeu de 1 a 0 para o Cruzeiro na Copa do Brasil.

Escalações

Sob o comando de Renato Portaluppi, o Grêmio colocou em campo Paulo Victor, Rafael Galhardo, David Braz, Kannemann, Bruno Cortez (Juninho Capixaba), Michel, Matheus Henrique, Luan (Pepê), Alisson, Diego Tardelli (Thaciano) e Everton;

Já o Santos do técnico argentino Jorge Sampaoli escalou Éverson, Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, Luiz Felipe (Felipe Jonatan), Jorge, Alison, Diego Pituca, Carlos Sánchez (Lucas Venuto), Marinho (Uribe), Eduardo Sasha e Soteldo.

O jogo

O primeiro tempo foi favorável ao Santos, que no entanto não soube aproveitar as oportunidades. Com Diego Pituca e Soteldo, exigiu que o goleiro gremista Paulo Victor “salvasse a pátria” ao menos duas vezes seguidas. Mas o Mosqueteiro conseguia segurar as investidas do Peixe, em meio a um gramado escorregadio pela chuva.

A maior chance dos gaúchos ocorreu somente aos 42 minutos do primeiro tempo, com o atacante Everton “Cebolinha” cabeceando uma bola para fora. Em seguida, já nos descontos, Michel perdeu outra chance clara de abrir o placar – algo que só aconteceria na etapa seguinte.

Com a chegada do segundo tempo, o Grêmio passou a investir com mais efetividade nas jogadas de contra-ataque. Com os cronômetros marcando apenas seis minutos, Everton foi parado pelo santista Lucas Veríssimo.

No lance seguinte, o Tricolor teve uma falta apitada ao seu favor. Galhardo cobrou, a bola esbarrou na barreira mas sobrou para Luan, que tocou na saída de Éverson para abrir o placar. aos 9 minutos. Daí em diante, os donos da casa se jogavam para o ataque em busca do empate, sem conseguir transformar as investidas em gols e, para piorar a situação, abrindo espaços.

O Grêmio soube se aproveitar dessa situação. Everton tocou para Pepê ampliar o placar, aos 41 minutos. E na sequência, já quando a partida parecia se encaminhar para um desfecho sem alteração o próprio Cebolinha fez o dele, aos 47 minutos: Grêmio 3 a 0, mais um excelente resultado. Na próxima quinta-feira, às 20h, o Tricolor gaúcho receberá o Avaí-SC na Arena, em partida para tentar se aproximar ainda mais do topo da tabela.

(Marcello Campos)

