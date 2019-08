Freio de Ouro 2019 fecha ciclo e revela vencedores do ano

A final do Freio de Ouro 2019 consagrou mais dois grandes campeões depois de uma tarde de provas muito disputadas e que contou com arquibancadas lotadas neste domingo (25), no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. O evento, promovido pela Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos (ABCCC), contou este ano com uma premiação de R$ 200 mil, distribuída entre os oito ganhadores.

No lugar mais alto do pódio entre as fêmeas, ficou a égua Campana Vicuña, da Cabanha JLV, de Santa Margarida do Sul (RS), montada pelo ginete Fábio Teixeira da Silveira. Já nos machos, a vitória foi do cavalo Santa Alice Nublado II, da Estância Santa Alice e El Casillero, de Rosário do Sul (RS), guiada pelo ginete Fernando Andrighetti, e que teve uma das maiores pontuações já registradas em uma final do ciclo.

O expositor da égua Campana Vicuña, José Valmir D’Avila, salientou que este é o terceiro Freio de Ouro que participa e que está muito feliz. “É uma égua excepcional e todos que trabalharam para chegar até aqui são vencedores”, afirmou. Conforme o criador, Mário Moglia Suñe, este é sempre um momento de muita emoção, de criar uma égua e tê-la laureada. O ginete Fábio Teixeira destacou que a Campana Vicuña é uma égua que cria há pouco tempo. “Ela é muito mansa, de extrema força e bem domada. A doma é impecável e isso favorece o animal”, ressaltou.

O expositor do Freio de Ouro dos machos, Juliano Biazus, disse que o cavalo estava sendo preparado há um ano e meio e conquistou neste domingo o seu primeiro prêmio. “Dedicação é o principal fator para criar um Cavalo Crioulo campeão e, acima de tudo, no caso do Santa Alice Nublado II, é amor. Praticamente tivemos uma família envolvida com ele. Todos muito comprometidos e trabalhando com prazer”, destacou. Segundo o ginete Fernando Andrighetti, que conquistou o seu primeiro prêmio, a sua concentração foi muito grande. “A emoção é intensa, passa um filme na cabeça, é a vida inteira brigando para chegar aqui, e agora acontece. A gente deve isso a muitas pessoas que estão envolvidas, e eu só tenho a agradecer a todos”, afirmou, sinalizando que atribui a nota, que é uma das maiores da história do Freio de Ouro, ao temperamento do cavalo.

O presidente da ABCCC, Francisco Fleck, disse que a raça Crioula virou patrimônio cultural do Brasil. “Tivemos um crescimento muito grande no Centro e Norte do país porque nós temos hoje o melhor cavalo do Brasil, fruto do Freio de Ouro, dessa seleção, dessa prova maravilhosa”, salientou, lembrando que o Freio de Ouro é uma prova que repete os movimentos do trabalho nas fazendas, então esses animais vencedores serão utilizados como reprodutores e vão melhorar todo o rebanho nacional do Crioulo. “Graças a Deus temos o apoio de toda a comunidade, políticos e empresários porque o Crioulo é um cavalo do povo, movimenta mais de 300 mil empregos, gera uma renda fantástica e desenvolvimento para o nosso país. Nós estamos com um projeto arquitetônico para a cobertura da pista e agora vamos trabalhar para tentar viabilizá-lo”, informou.

O governador do Estado, Eduardo Leite, participou da entrega dos prêmios na Final do Freio de Ouro. Afirmou que neste primeiro domingo de Expointer, a grande exposição do agronegócio, a festa na premiação dos destaques nas provas demonstra a paixão dos gaúchos pelo Cavalo Crioulo. Segundo ele, trata-se de um dos pontos altos da programação da Expointer. “Uma festa muito bonita, mostrando o potencial do campo, do agronegócio do Rio Grande do Sul”, salientou, destacando que apesar das dificuldades que estão sendo enfrentadas pelo governo com ações firmes para o equilíbrio das contas, o Estado tem uma dinâmica econômica muito forte. “Uma dessas dinâmicas vêm do campo, não apenas dos grandes produtores, mas, principalmente, da agricultura familiar, com uma participação muito expressiva nesta Expointer”, observou.

O ciclo 2019 do Freio de Ouro teve o patrocínio de Massey Ferguson e Ipiranga e o apoio de Chevrolet e Supra.

Confira os resultados

FÊMEAS

Freio de Ouro

CAMPANA VICUÑA

CRIADOR: Mário Moglia Suñe

EXPOSITOR: José Valmir Silveira D’Avila

ESTABELECIMENTO: Cabanha JLV (Santa Margarida do Sul/RS)

GINETE: Fabio Teixeira da Silveira

MÉDIA: 21,407

Freio de Prata

IBÉRICA DA VENDRAMIN

CRIADOR: Aldo Vendramin

EXPOSITOR: Aldo Vendramin

ESTABELECIMENTO: Estância Vendramin (Palmeira/PR)

GINETE: Fabricio Brunelli Barbosa

MÉDIA: 20,990

Freio de Bronze

INDEPENDÊNCIA DO ESPIGÃO

CRIADOR: José Ademir Pereira

EXPOSITOR: José Ademir Pereira

ESTABELECIMENTO: Cabanha Espigão (Canoinhas/SC)

GINETE: Daniel Waihrich Marim Teixeira

DOMADOR: Osmar Oliveira Teller

MÉDIA: 20,843

Freio de Alpaca

DESAVENÇA DOS CASTANHEIROS

CRIADOR: Miguel e Rodrigo Scarpellini Campos

EXPOSITOR: Miguel e Rodrigo Scarpellini Campos

ESTABELECIMENTO: Cabanha dos Castanheiros (Pejuçara/RS)

GINETE: Gabriel Viola Marty

MÉDIA: 20,576

MACHOS

Freio de Ouro

SANTA ALICE NUBLADO II

CRIADOR: Marcelo Bomfiglio Marçal

EXPOSITOR: Marcelo Bomfiglio e Juliano Biazus

ESTABELECIMENTO: Estância Santa Alice e El Casillero (Rosário do Sul/RS)

GINETE: Fernando Andrighetti

MÉDIA: 22,978

Freio de Prata

URCO DE SANTA THEREZA

CRIADOR: Rodolfo Belmonte Móglia

EXPOSITOR: Rodolfo Bellmonte Móglia

ESTABELECIMENTO: Estância Santa Maria (Bagé/RS)

GINETE: José Fonseca Macedo

MÉDIA: 21,460

Freio de Bronze

JOTACE AMULETO

CRIADOR: João Juraci Cantarelli

EXPOSITOR: João Juraci Cantarelli

ESTABELECIMENTO: Cabanha Jotace (Barra do Quaraí/RS)

GINETE: Raul Teixeira Lim

MÉDIA: 21,050

Freio de Alpaca

PEÑAROL DA BOA VISTA

CRIADOR: Fazenda Boa Vista

EXPOSITOR: Parceria Penarol

ESTABELECIMENTO: Cabana Boa Vista, Três Coxilhas, Marca Onze (Vacaria/RS)

GINETE: Fabio Teixeira da Silveira

MÉDIA: 20,785

