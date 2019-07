Fundação CEEE fecha o semestre com patrimônio de R$ 7 bilhões

A Fundação CEEE fechou o primeiro semestre de 2019 contabilizando um patrimônio superior a R$ 7 bilhões, um crescimento de 14,7% em relação a junho de 2018, quando estava com R$ 6,1 bilhões de patrimônio. Nesse ano, também conquistou mais 1.224 participantes nos planos previdenciários. Maior Entidade Fechada de Previdência Complementar do Estado, a Fundação estabeleceu como meta para o ano o ingresso de 2 mil participantes e, no primeiro semestre, já conseguiu alcançar mais de 50% do projetado.

A maior parte dos ingressos está concentrada no Família Previdência, plano que mais cresce e que já conta com um patrimônio de R$ 16 milhões e 2.470 participantes. É um plano de previdência complementar que a Fundação CEEE oferece em duas modalidades. O modelo associativo é para os participantes da Fundação, seus familiares e associados das entidades instituidoras do plano, já o modelo corporativo está aberto para a adesão de empresas de todos os segmentos que queiram oferecer os benefícios da previdência complementar a seus colaboradores.

De acordo com o Diretor Financeiro, Gilberto Gischkow Valdez, para ampliar a carteira, a Fundação acompanha as tendências de mercado a fim de avaliar o que as pessoas estão comprando no segmento previdenciário e oferecer aos participantes a melhor relação custo/benefício dos planos. Além do crescimento das adesões ao Família, que foi de 57% no primeiro semestre, em relação a dezembro do ano passado, a entidade vem obtendo bons resultados de rentabilidade no ano. De janeiro a junho, o plano rendeu 9,80%.

