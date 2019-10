Dos 86 projetos inscritos no edital do Feie (Fundo Estadual de Incentivo ao Esporte), 60 estão habilitados para receber verba de R$ 40 mil cada um. De acordo com a comissão técnica da SEL (Secretaria do Esporte e Lazer), os responsáveis pelas 26 iniciativas rejeitadas poderão ingressar com recurso. A situação de cada proposta já pode ser consultada em link específico no site www.procultura.rs.gov.br.