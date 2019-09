Furacão Dorian chega às Bahamas com ventos de 295km/h

O furacão Dorian atingiu as Bahamas neste domingo (1º), com ventos de 295 km/h. De acordo com o Centro Nacional de Furacões (NHC), o furacão, que recentemente atingiu categoria 5 na escala Saffir-Simpson, tocou a terra nas Ilhas Ábaco, nas Bahamas, por volta das 13h (horário de Brasília).

Pouco antes, o instituto havia informado que Dorian tinha se tornado o “furacão mais violento da história moderna no noroeste das Bahamas”. Seu diretor, Jen Graham, garantiu que se trata de “uma situação extremamente perigosa”, com “condições catastróficas” no noroeste do arquipélago e alertou para “destruição extrema das áreas afetadas”.

Hubert Minnis, primeiro-ministro do arquipélago, pediu para a população se refugiar o mais rápido possível. “Estamos enfrentando um furacão como nunca vimos antes na história das Bahamas”, disse durante uma coletiva de imprensa, segundo o Nassau Guardian.

Depois das Bahamas, o furacão deve se deslocar até a costa leste da Flórida, entre a noite de hoje (2) e amanhã (3). No entanto, é difícil prever com que intensidade atingirá o estado americano após a mudança de trajetória.