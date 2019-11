Gabigol só quer definir se fica no Flamengo após a final da Libertadores. Entenda o impasse

O técnico Jorge Jesus dava entrevista coletiva e comentava a retomada do desempenho do Flamengo, pressionado em manter a distância de oito pontos sobre o Palmeiras na liderança do Brasileiro, quando o vice de futebol Marcos Braz trouxe à tona um impasse. Na saída do vestiário no Maracanã, o dirigente cobrou o atacante Gabigol, que sequer atuou contra o Corinthians, sobre sua permanência no Rubro-Negro na próxima temporada.

Segundo Braz, o Flamengo já fez uma proposta à Inter de Milão e encaminhou o acordo de compra, mas o atleta segue sem dar uma resposta sobre o futuro. O jornal Extra apurou que a proposta é pela compra de 80% dos direitos em um novo contrato de até cinco anos, com multa definida.

“Ele tem que decidir a vida dele, se quer estar aqui em 2020. A situação está com ele. Com a Inter, está tudo muito bem encaminhado, equacionado. Agora, a decisão é dele”, afirmou Braz, que completou:

“O Flamengo fez a proposta, está tudo equacionado. Agora, vamos ver se ele quer jogar em 2020 no Flamengo”, reforçou.

As declarações soaram como um recado em hora errada. A explicação é a necessidade de o clube iniciar o planejamento para 2020. Se não puder contar com o atacante, o Flamengo já quer pensar em um plano B. Tanto que a sinalização positiva dos italianos já tem quase dois meses. Por isso, há desconforto na diretoria por uma demora na resposta. Diretor de futebol, Bruno Spindel lidera a operação e não quer perder o acordo alinhado por uma eventual oferta de um gigante europeu no fim do ano. O Flamengo também não gostaria de arrastar a negociação para dezembro, sobretudo se for para o Mundial.

Do lado do atleta, a ideia sempre foi aguardar o fim das partidas decisivas da temporada para definir o seu futuro no clube. O Extra também apurou que Gabigol só quer fazer isso após a final da Libertadores contra o River Plate, no dia 23.

O jogador e seus representantes entendem que os títulos ou a ausência deles podem influenciar na valorização. Tanto que pediram para adiar a resposta desde as quartas de final da Libertadores. A visão do Flamengo é que o ideal é resolver logo, embora o empréstimo se encerre no fim do ano.

“O prazo, teoricamente, é o último dia de contrato dele. Mas, não vou ficar esperando até o último dia. Estamos em reta final de temporada. Ele é superimportante para o Flamengo. Até por essa importância, uma reposição tem que ser feita com calma e tranquilidade. A prioridade é o Gabriel, a gente quer o Gabriel. Mas, tem que ver o que ele quer”, explicou Marcos Braz.

O técnico Jorge Jesus aproveitou o gancho e falou sobre Gabigol. Mas não entrou no mérito da renovação. Disse apenas que com ele o jogador tem um momento melhor do que o que teve no futebol europeu.

“É uma referência, é um jogador de Seleção. No Benfica ninguém sabia se jogava ou não. Aqui, é um grande jogador. Porque tem um bom time que o valoriza e uma forma de treinar. Por isso, hoje, é completamente diferente. Esta notícia me deixa satisfeito pois é um paradigma daquilo que ele não era quando esteve na Europa”, disse.

Gabigol tem 23 anos e recebe um salário acima de R$ 1 milhão ao longo de seu um ano de empréstimo. Para ficar no clube, o atacante terá que reduzir um pouco os vencimentos. Já que o clube pagaria a ele luvas para serem integradas ao contrato caso haja acerto.