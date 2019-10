General Villas Bôas adverte para “desalento e eventual convulsão social”

Ex-comandante do Exército, e ainda uma liderança nas Forças Armadas, o general Villas Bôas, atualmente no GSI (Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República), postou na sua conta no Twitter a seguinte mensagem: “É preciso manter a energia que nos move em direção à paz social, sob pena de que o povo brasileiro venha a cair outra vez no desalento e na eventual convulsão social”.

Deputado Giuseppe Riesgo: “não nos damos ao respeito”

Presidente da Comissão Especial da Revisão Legal da Assembleia, o deputado Giuseppe Riesgo, do Novo, alerta que algumas leis criadas pelo legislativo, como aquela que restringe o uso de fogos de artifício, pode cair no descrédito da sociedade, pela dificuldade de fiscalização. Para ele, “esta e outras tantas proposições não são viáveis e são meramente simbólicas. É por isso que cada vez mais outros poderes e instituições perdem o respeito pela Assembleia, pelo simples fato de que não nos damos ao respeito”.

Emater ainda é motivo de preocupação

A situação da Ascar/Emater ainda é motivo de preocupação quanto ao futuro da empresa. Ontem, o presidente da Comissão de Agricultura da Assembleia, deputado Adolfo Brito (PP), disse que agendará uma reunião com a Secretaria da Agricultura para que a Comissão possa acompanhar o trabalho realizado pelo Grupo de Trabalho criado pelo governo, e apresentar sugestões para viabilizar o trabalho do extensionista junto aos agricultores.

Mourão recebe Medalha

A Assembleia Legislativa entrega ao vice-presidente da República Hamilton Mourão, a Medalha do Mérito Farroupilha. Será às 10 horas desta sexta-feira em sessão especial no plenário.

Os bastidores da briga no PSL

A indicação do deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) para líder do PSL na Câmara, em substituição ao deputado Delegado Waldir (PSL-GO), foi recusada pela mesa diretora. A decisão eve a mão do presidente da casa, deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ). Ele aposta no acirramento da crise e no enfraquecimento do PSL para fortalecer seu projeto de fusão dos dois partidos. Com a fusão, PSL e DEM teriam 90 deputados, a maior bancada da Câmara.

Marchezan vai buscar financiamento de R$ 350 milhões

O prefeito de Porto Alegre, Nelson Marchezan Jr, colocará em prática uma autorização aprovada pelo legislativo, e vai realizar um financiamento de R$ 350 milhões que serão aplicados em Segurança, Saneamento, Habitação e Modernização da Administração Tributária e da Gestão dos Setores Sociais Básicos. O município dispõe de espaço fiscal para obter financiamentos de até R$ 900 milhões.