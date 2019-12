Acontece Geração de renda e sustentabilidade: Programa Sesc Envolva-se compartilha resultados de 2019

Doadores, parceiros, voluntários, entidades e artesãos da rede de solidariedade comemoraram ano de reconhecimento e aprendizado nesta quinta-feira (19/12) Foto: Carlos Macedo Foto: Carlos Macedo

A mobilização dos diversos parceiros do Programa Sesc Envolva-se em 2019 garantiu que 64 toneladas de resíduos sólidos deixassem de ser descartados para serem transformados em peças de roupas, bijuterias, mochilas, bolsas e acessórios para o lar, contribuindo para o sustento de 106 entidades sociais, artesãos e grupos de geração de renda. Os resultados do Programa que reúne 51 empresas doadoras e parceiros para oferecer oficinas de sustentabilidade foram apresentados na noite desta quinta-feira (19/12), na Cafeteria do Sesc Centro, em Porto Alegre.

A noite foi de reconhecimento e compartilhamento de experiências com integrantes do coletivo Flor de Linha, que abordou a trajetória de empreendedorismo do grupo. “A união de esforços dos participantes do Programa é o que possibilita o fechamento do ciclo da sustentabilidade, pelo seu valor econômico, social, ambiental e cultural”, afirma a gerente de Educação e Ação Social do Sesc/RS, Lisângela Antonini. Em 2019, a rede de solidariedade recebeu reconhecimentos de expressão como o Top Cidadania, da Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH-RS), o Prêmio Qualidade RS, do Programa Gaúcho de Qualidade e Produtividade (PGQP) e o Energy Globe 2019 uma dos mais prestigiadas premiações internacionais relacionadas ao meio ambiente.

O gerente do Sesc Comunidade, Eduardo Danilo Schmitz, reiterou que o Envolva-se contribuiu para a capacitação de quase 4 mil pessoas neste ano e destacou a realização de oficinas em penitenciárias, oferecendo uma oportunidade de reinserção através da qualificação: “este foi um ano de grandes reconhecimentos, mas o mais importante é a transformação que este Programa provoca na vida das pessoas”, concluiu.

O Envolva-se atua em prol da sustentabilidade a partir de três pilares: as empresas geradoras de insumos e matéria-prima; as entidades sociais e os grupos de artesãos que transformam a matéria-prima em produtos com valor cultural, social e econômico; e o Sesc/RS que realiza a mediação entre os parceiros do Programa com o apoio logístico e disseminação de conhecimentos a partir de ações educativas. Mais informações sobre como integrar essa rede de solidariedade podem ser obtidas por meio do Sesc Comunidade pelo telefone (51) 3224-0538, no site www.sesc-rs.com.br/comunidade ou na página www.facebook.com/sesccomunidade.

