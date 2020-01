Rio Grande do Sul Governador gaúcho sanciona nesta quinta o novo Código Ambiental

Por Redação O Sul | 8 de janeiro de 2020

Eduardo Leite Foto: Dani Barcellos/Palácio Piratini Leite diz que vai tentar que o projeto seja votado ainda nesta semana, antes do recesso. (Foto: Dani Barcellos/Palácio Piratini) Foto: Dani Barcellos/Palácio Piratini

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, sanciona, na manhã desta quinta-feira (09), o novo Código Ambiental, aprovado pela Assembleia Legislativa em dezembro do ano passado.

Conforme o governo gaúcho, “a nova lei moderniza a norma anterior [Lei 11.520/2000] e propõe proteção mais efetiva ao ambiente, embasamento técnico, segurança jurídica, maior participação da sociedade e alinhamento com a legislação federal”.

O secretário estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura, Artur Lemos Júnior, participa do ato de sanção.

