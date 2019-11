Governo diz que laudo inicial não aponta riscos em pescado atingido por óleo

O Ministério da Agricultura disse nesta segunda-feira (11) que os primeiros resultados de exames das amostras de pescado do litoral nordestino atingido pelo vazamento de óleo mostram que “o produto está próprio para o consumo humano”.

As amostras foram coletadas em estabelecimentos registrados no SIF (Serviço de Inspeção Federal), nos últimos dias 29 e 30, nos estados da Bahia, do Ceará, de Pernambuco e do Rio Grande do Norte. E foram analisadas pelo Laboratório de Estudos Marinhos e Ambientais da PUC/RJ, a pedido do ministério.

Segundo o governo, foram encontrados níveis baixos de HPA (Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos) – indicadores para contaminação por derivados de petróleo – em peixes e lagostas avaliados. O ministério afirma que amostras continuam sendo colhidas e, conforme a liberação dos resultados das análises, eles serão divulgados, com atualizações das recomendações.