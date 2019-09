Governo Jair Bolsonaro tem aprovação de 31% e reprovação de 34%, de acordo com Ibope

A Pesquisa Ibope divulgou, nesta quarta-feira (25), os percentuais atualizados de avaliação sobre o governo do presidente Jair Bolsonaro. A pesquisa foi encomendada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), e o levantamento foi feito entre os dias 19 e 22 de setembro, ouvindo 2 mil pessoas em 126 municípios. De acordo com o levantamento, 31% dos entrevistados apontaram o governo como ótimo/bom, 32% como regular, 34% como ruim/péssimo e 3% não sabe/não respondeu. O nível de confiança da pesquisa é de 95%. Isso significa que há uma perspectiva de 95% de os resultados simbolizarem a realidade, considerando a margem de erro, que é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos.

A pesquisa também questionou os entrevistados se confiam no presidente. O resultado mostrou que 42% confia e 55% não confia. Os que não sabem ou não responderam foi 3%. No entanto, sobre as perspectivas para o restante do governo foi 37% ótimo/bom, 27% regular, 31% ruim/péssimo e 6% não sabe/não respondeu.

Em junho, o Ibope divulgou uma pesquisa, também encomendada pela CNI, sobre a aprovação do presidente. Os números de junho foram 32% para ótimo/bom, regular e ruim/péssimo, e os que não souberam ou não responderam foi 3%.

