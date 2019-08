Grandes campeões desfilam em cerimônia da Expointer 2019

O Desfile dos Grandes Campeões da 42ª Expointer aconteceu nesta sexta-feira (30), na Pista Central do Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. O evento contou com a presença do governador Eduardo Leite, da ministra da Agricultura Tereza Cristina e do secretário da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural Covatti Filho, entre outras autoridades. A cerimônia começou com a apresentação da Banda do Exército, que executou os hinos nacional e rio-grandense. O Desfile dos Campeões mostrou ao público o que há de melhor em genética no campo neste ano na feira.

Cuidador da Grande Campeã da raça Devon, Márcio Borges Brum contou que a vaca veio de Camaquã. Ela ganhou o prêmio de grande reservado, ou seja, segundo lugar, por dois anos seguidos. “A raça Devon vem crescendo. Este ano, já estão abatendo e certificando a carne Devon”. A grande campeã pesa 874 kg e vai fazer 4 anos. De acordo com Brum, o seu peso está acima da média – antigamente, uma vaca com esta idade pesava 700 kg. “O sentimento [de levar o grande prêmio para casa] é de que o trabalha está sendo bem feito, fechamos com chave de ouro. A gente vem sempre batendo na trave com prêmio de reservado e reservado”. A vaca, que está prenhe, deve parir em setembro ou outubro, e não participará da feira no ano que vem. “Estamos torcendo para que seja uma filha, e dar continuidade nas competições. A mãe da grande campeã 2019 também já levou para casa o primeiro lugar, em 2013.”

Vagner Luis Monteiro trouxe de Gravataí o Grande Campão da raça Gir Leiteiro. Ele contou que já fazia tempo que participava, mas essa foi a primeira vez que levou o prêmio. “Muito bom, já estava tentando faz tempo e agora conseguimos”, comemorou. Ano que vem, seus filhos estarão na feira para representá-lo.

Nacir Penz traz animais desde 2008 para participar da feira. Ele trouxe de Humaitá a Grande Campeã da raça Holandesa. Em 2016, ele já tinha conquistado o título, mas com outro animal. Em 2011 e 2012, também conquistou segundo e terceiro lugar na feira. A vaca chamada Jojo conquistou o primeiro lugar quando novilha e foi grande campeã em uma feira no interior. Agora com três anos, ela venceu a categoria. Em 2020, Penz pretende voltar com Jojo ou com suas filhas. “Como é recente é difícil mensurar o tamanho disso, claro que a gente trabalha para isso, faz toda a preparação, mas quando chega o ápice de vencer um concurso desse, tão disputado, digo que é maravilhoso”, declarou.