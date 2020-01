Acontece Grandes nomes da literatura ganham destaque em nova temporada do podcast da TAG – Experiências Literárias

Por Redação O Sul | 23 de janeiro de 2020

Grandes nomes da literatura estão ganhando destaque na nova série do podcast da TAG – Experiências Literárias, que já está disponível nas plataformas digitais. Com o nome de Antologia, a temporada dedica capítulos à vida e obra de escritores renomados. O primeiro episódio narra a história de Clarice Lispector, cujo centenário de nascimento é celebrado em 2020. Em fevereiro e março, respectivamente, os homenageados são o baiano Jorge Amado e a popularmente conhecida como Rainha do Crime, Agatha Christie.

Os episódios do Antologia seguem um ritmo narrativo, em formato de storytelling, e contam a trajetória de vida e de criação literária de cada autor por meio de trechos de livros, entrevistas e informações que nem sempre são de conhecimento do público em geral. Mensalmente, além dos capítulos do Antologia, o podcast da TAG mantém o lançamento de outros dois programas sobre os kits do clube Inéditos e do clube Curadoria, com a participação de convidados que são referências no mercado editorial.

O podcast da TAG pode ser ouvido no Spotify, no Deezer e em outras plataformas de streaming. A apresentação é de Fernanda Grabauska, editora da TAG, com produção de Laura Viola e Luísa Santini.

