Grêmio e Flamengo terá venda de ingressos disponível a partir desta terça-feira

*Valéria Possamai

Pela 33° rodada do Campeonato Brasileiro, o Grêmio recebe o Flamengo, no próximo domingo, na reedição do confronto das semifinais da Libertadores. O duelo, que ocorre às 16h (de Brasília), na Arena, terá a venda de ingressos disponível a partir destas 14h, desta terça-feira (12).

Nesta primeira onda de vendas, os ingressos podem ser adquiridos por sócios-torcedores. Na quarta-feira (13), a comercialização fica disponível para sócios infantis e na quinta-feira (14), às 11h para todos os públicos. A compra deve ser realizada pelo site www.arenapoa.com.br e nas bilheterias, que abrem na sexta-feira.

Confira os valores dos ingressos:

*estagiária sob supervisão de Marjana Vargas