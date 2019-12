Acontece Grupo Xaluka aposta no Brasil e na Região Sul

Por Redação O Sul | 24 de dezembro de 2019

Stant de Marrocos e Curaçao no FESTURIS Foto: Cleiton Thiele Foto: Cleiton Thiele

O Grupo Xaluca, que atende marcas mundiais e realiza grandes eventos internacionais, participou da Feira Internacional de Turismo de Gramado – FESTURIS deste ano visando o mercado turístico brasileiro e da região sul do país. No Brasil, a Léké Representação e Publicidade é a representante do grupo e dos destinos Marrocos e Curaçao, que fazem parte do Xaluca.

Um dos grandes investimentos do grupo em 2020, além dos pacotes turísticos que já são referência no sul do país, é o “Desert Women Summit – Edição Brasileira”, que acontece de 03 a 10 de setembro. O evento, que tradicionalmente é realizado nos desertos do Marrocos, reunirá grandes nomes de mulheres empreendedoras, celebridades, influenciadoras e palestrantes que falam sobre bem-estar e empoderamento feminino durante uma semana de imersão. As parcerias com operadores e agentes de viagens para comercialização dos pacotes para o evento já estão sendo firmadas.

“Queremos mostrar aos brasileiros a qualidade do Xaluka, seus eventos e serviços. Eu não saio todos os dias com os meus clientes, mas a qualidade do meu serviço sim. Prezamos muito por isso, esta é nossa marca e diferencial”, disse Lafhlafa Ettaiek, sócio-proprietário do empreendimento marroquino que esteve no FESTURIS.

Curaçao, por sua vez, tem especial interesse no sul do Brasil. Por ser um destino caribenho e de praias, com verão o ano todo, investe no público da região com pacotes especiais. A participação no FESTURIS rendeu bons frutos para o destino, garantindo seu retorno no próximo ano.

“Acreditamos muito no potencial do Brasil, do Sul do país e do FESTURIS. Ficamos muito felizes com o resultado da feira para nossos clientes, efetivando nossas estratégias de aproximação com o mercado turístico local” , disse Janaína Araújo, proprietária da Léké Representação e Publicidade.

