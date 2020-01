Magazine Harry e William divulgam nota conjunta para negar crise na relação entre eles

Por Redação O Sul | 13 de janeiro de 2020

Comunicado foi uma resposta a uma reportagem do The Times que disse que comportamento de William (E) levou Harry e Meghan à decisão de abandonar algumas funções na realeza britânica Comunicado foi uma resposta a uma reportagem do The Times que disse que comportamento de William (E) levou Harry e Meghan à decisão de abandonar algumas funções na realeza britânica (Foto: Reprodução)

Os príncipes Harry e William, netos da rainha da Inglaterra, Elizabeth II, divulgaram uma nota conjunta nesta segunda-feira (13) em que chamam de falsa uma reportagem que especula sobre crise na relação entre eles.

No comunicado, eles descrevem uma reportagem do The Times como ofensiva. Segundo os irmãos, o texto tem “linguagem inflamatória”. O jornal, citando uma fonte anônima, afirmou que Harry e sua mulher, Meghan Markle, decidiram se afastar de algumas de suas funções na realeza britânica impulsionados por atitudes de William, que consideraram bullying.

O comunicado é divulgado no dia em que os príncipes devem se encontrar com a avó, a rainha Elizabeth II, e o pai, Charles, para discutir a polêmica decisão de Harry e Meghan Markle de deixar a função de “membros seniores”. O casal declarou ainda querer buscar “independência financeira” e viver parte do ano na América do Norte.

O encontro está previso para acontecer na residência privada da rainha em Sandringham, no leste da Inglaterra. Meghan, que está no Canadá, participará do encontro por teleconferência. Segundo a imprensa britânica, a rainha, de 93 anos, não foi consultada e está triste pela decisão do neto, que é o sexto na ordem de sucessão ao trono.

A família real deve discutir assuntos delicados como a quantia financeira da reserva pessoal que o príncipe Charles atribui ao filho e à nora, os títulos reais e o alcance das transações comerciais que Harry e Meghan poderão empreender, segundo o “Sunday Times”.

Espera-se que as conversas apontem o “próximo passo” na definição do novo relacionamento do casal com a família real. O desejo da rainha seria encontrar uma solução nos próximos dias.

Harry, Meghan e o filho do casal, Archie, passaram o Natal no Canadá. As longas férias do casal geraram críticas da imprensa sensacionalista britânica pelos supostos caprichos de Meghan Markle e seu luxuoso estilo de vida. Na semana passada, a ex-atriz americana retornou ao país.

