Heck Arquitetura inova em ambiente com comando por voz na Casa Cor 2019

Os arquitetos Carol Fernandes Heck e Gustavo Heck trazem para a Casa Cor 2019 um ambiente com 38m², aconchegante e fluído, a partir de um projeto idealizado por meio de detalhes do estilo clássico francês, integrado à brasilidade do mobiliário solto contemporâneo. A novidade desse ano é o comando por voz, em português, dos aparelhos eletrônicos (TV, som, áudio e vídeo e iluminação), invenção desejada por muitos, devido à praticidade e tecnologia empregada.

O “Estar Íntimo Le Blanc” como o próprio nome já sugere, é um ambiente totalmente claro, propiciando a maior quantidade de luz possível. Foi criado a partir de uma parede curva com grandes janelas que tomou forma ao integrar telas tensionadas nas paredes, luminárias especiais e sancas, além de uma escultura iluminada de pedra, denominada “Pétale”. A escultura, totalmente manual e artesanal, possui 1,50 de altura e 60cm de largura. Como uma das principais características dos arquitetos, todo o material da escultura foi reaproveitado e transformado em uma peça fundamental para o ambiente. A pedra “Perla Santana” é um mármore translúcido que reflete luzes de LED postas por entre as pétalas, trazendo um efeito agradável e rico em design no ambiente.

De acordo com os arquitetos, o projeto foi idealizado a partir de detalhes do estilo clássico francês: “O ambiente foi uma inspiração do toque francês e surgiu a partir de pesquisa realizada para a nossa viagem para a França, ainda no final do ano passado e início de 2019. Nos primeiros dias 15 dias da mostra CASACOR estaremos em Paris, razão do nome escolhido para o ambiente, Le Blanc”, explica Gustavo Heck.

“O espaço tem um pouco de perfume francês integrado à brasilidade do mobiliário solto contemporâneo, criando assim um ambiente com pinceladas de estilo clássico”, destaca Carol Heck. A arquiteta acrescenta que a partir das paredes revestidas em marcenaria, com aplicações em “Boiserie”, interagem em total harmonia com o estilo atemporal dos móveis soltos, de designers brasileiros. “É a união de praticidade e estética em equilíbrio”, conclui.

O “Le Blanc” apresenta uma riqueza de detalhes, como a lareira em Goya Venatto, ecológica internamente e com linhas facetadas em todo o seu perímetro, com um ângulo bem acentuado, proporcionando leveza e elegância ao volume. Ao lado da lareira, um móvel fechado de madeira natural “pau ferro” com sistema basculante de abertura motorizada e com acionamento por voz. Acima desse móvel, uma gravura de Maria Antonieta, última rainha da França.

O tema de 2019 da Casa Cor é “Planeta Casa” e, conforme os arquitetos Carol e Gustavo Heck, o conceito do “Le Blanc” está intimamente ligado ao tema, pois proporciona experiências sensoriais e de bem estar, além de permitir que uma grande quantidade de luz natural possa entrar, sendo valorizada e refletida pelo branco das paredes. Além disso, o ambiente possui tecnologias que facilitam a vida contemporânea, exemplo do comando de voz dos aparelhos eletrônicos. Como marca da Heck Arquitetura, a sustentabilidade, sempre presente, vem agregada ao reúso de materiais de descarte, como as pedras para a escultura. O espaço também possui um piso quente e mesas, ambos em madeira de reflorestamento e um tapete indiano feito a partir de garrafas pet.

Deixe seu comentário: