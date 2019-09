Homem-Aranha volta ao MCU após acordo entre Marvel e Sony. veja a data de lançamento do próximo filme

Pouco mais de um mês depois de romperem contrato e deixarem os fãs de Homem Aranha preocupados com o fim do personagem do universo Marvel, a Disney e a Sony estão novamente trabalhando juntas. A produção terá Tom Holland novamente interpretanto o super-herói nos cinemas. O anúncio foi feito nesta sexta-feira (27), quando a Sony Pictures Entertainment e os Estúdios Disney confirmaram que o filme seguirá no comando da Marvel. A data de lançamento do terceiro filme com Tom Holland como Homem-Aranha será 16 de julho de 2021. Os termos do acordo não foram divulgados.

O presidente da Marvel, Kevin Feige, confirmou a informação. “Eu e todos dos estúdios Marvel estamos empolgados em continuar trabalhando nele”, disse. No mês passado, vários relatos da mídia especializada informavam que Kevin Feige estava em uma disputa financeira com a Sony, que detém os direitos do super-herói.

