Homem ligado à morte da vereadora Marielle Franco encontrado com 117 fuzis em casa é solto pela Justiça

O policial civil Alexandre Motta de Souza, pego com 117 fuzis desmontados dentro de casa e que pertenciam ao sargento da Polícia Militar Ronnie Lessa, foi solto pela Justiça neste final de semana. Lessa é réu na investigação do assassinato da vereadora Marielle Franco e de seu motorista Anderson Gomes, no ano passado.

A decisão da juíza Alessandra Bilac, da 40ª Vara Criminal do Rio, foi de encontro ao parecer do Ministério Público que foi a favor da soltura. A apreensão foi uma das maiores da história do Rio de Janeiro.

De acordo com a defesa de Alexandre, ele é amigo de Lessa há anos e recebeu a encomenda sem saber do que se tratava. De acordo com o advogado, Leonardo da Luz, ele inclusive demonstrou muita surpresa ao saber que eram fuzis que estavam em sua casa.

Na ultima sexta-feira (7), Lessa participou da primeira audiência de instrução e julgamento do Caso Marielle, que está sob segredo de justiça. Lessa era vizinho do presidente Jair Bolsonaro e usava uma foto dele em sua conta no WhatsApp.