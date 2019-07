Um homem matou a esposa, os dois filhos e outros seis parentes no Paquistão por suspeitar que estava sendo traído, em uma tragédia que as autoridades do país qualificaram como “crime de honra”. Mohammed Ajmal matou a tiros na noite de domingo (30) sua mulher, seus dois filhos, a sogra, três cunhadas e dois sobrinhos, segundo detalhou o porta-voz da polícia da cidade de Multan.