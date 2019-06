Homens são presos ao tentar entrar no RS com bebida contrabandeada do Uruguai

Um caminhão trazia para o Rio Grande do Sul mais de quatro mil garrafas contrabandeadas de bebida. A apreensão foi feita neste sábado (29) em Pantano Grande, no Vale do Rio Pardo. A bebida vinha do Uruguai, três homens foram presos em flagrante.

A Brigada Militar chegou até o veiculo através de uma denúncia. De acordo com informações, os suspeitos estavam em um caminhão e um carro na BR-471.

Durante a revista, foram descobertas 362 caixas de bebida que estavam entrando no estado de modo clandestino. Segundo a BM, os suspeitos ainda tentaram oferecer propina para que a carga fosse liberada. Eles foram presos em flagrante e encaminhados para à Polícia Federal de Santa Cruz do Sul, e posteriormente encaminhados para o Presídio Regional de Rio Pardo.