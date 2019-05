Hospital Mãe de Deus celebra 40 anos com nova campanha de posicionamento

No ano em que comemora quatro décadas de trajetória, o AESC (Hospital Mãe de Deus, mantido pela Associação Educadora São Carlos), da Congregação das Irmãs Missionárias de São Carlos Borromeo-Scalabrinianas, reforça seu compromisso com a sociedade divulgando seu projeto de expansão e seu novo posicionamento: ser especializado em resolver.

“Ser especializado em resolver significa fazer todo o possível, durante a jornada do paciente no nosso Hospital, desde a chegada, com a acolhida que é um diferencial em nossa instituição, passando pelo atendimento da nossa equipe assistencial e do nosso corpo clínico, até a alta. Isso é o que nos motiva quando cada paciente nos procura”, afirma o Superintendente Executivo do Hospital Mãe de Deus, Fábio Fraga.

A programação de 40 anos inicia no dia 31 de maio, véspera da data de inauguração do Hospital, com um evento exclusivo para os funcionários, no Teatro do Bourbon Country, em Porto Alegre. Na ocasião, será apresentado em primeira mão a nova campanha, que dá vida ao posicionamento “Especializado em Resolver”.

Para encerrar a noite, os convidados assistirão o show The Beatles no Acordeon. No dia 2 de junho, haverá uma missa, às 10h, na Catedral Metropolitana de Porto Alegre, que contará com a presença especial dos Guerreiros da Oncologia do Hospital – como são chamados os pacientes que concluíram tratamento oncológico – e os Pequenos Valentes – crianças que ficaram internadas na CTI Neonatal.

No dia 5 de junho, às 10h, no Auditório do Hospital, haverá uma missa para pacientes e seus familiares, além de funcionários e médicos. Em seguida, no dia 18 de junho, funcionários, pacientes, e todos que fazem parte do dia a dia do hospital serão presenteados com o evento Hospital em Festa, com atividades diferenciadas ao longo do dia. Para finalizar, no dia 25 de junho, na Associação Leopoldina Juvenil, acontece um jantar para o corpo clínico, parceiros, poder público, pacientes e imprensa.

Motivos para comemorar

Desde a sua fundação pela Irmã Maria Jacomina Veronese, em 1979, o HMD foca suas atividades no atendimento humanizado, na inovação para procedimentos e tratamentos e na segurança dos seus pacientes. Ao longo dos 40 anos, tornou-se o único Hospital do sul do Brasil duplamente certificado: pela Organização Nacional de Acreditação e pela Joint Commission International. Além disso, é a 2ª instituição da América Latina e a 1ª da região a sul a conquistar a certificação Planetree, metodologia norte-americana que orienta suas atividades através da empatia, carinho e respeito ao próximo.

Para a presidente do HMD, Irmã Lúcia Boniatti “A missão de todos no Mãe de Deus é cuidar da saúde das pessoas, cada funcionário tem um papel fundamental na hora que nossos pacientes nos procuram. Na nossa trajetória de 40 anos, aprendemos muito. Nos desenvolvemos e nos tornamos uma referência, não só pela nossa estrutura, mas principalmente pelo acolhimento e fator humano das pessoas que fazem parte desta história”.

Renovação do posicionamento

O Hospital Mãe de Deus é uma instituição protagonista na saúde dos gaúchos. E é justamente por assumir esse compromisso que o reposicionamento da marca está sendo trabalhado para fortalecer a relação com seus mais diversos públicos. Além disso, é um momento de ressaltar os principais atributos da instituição, como o acolhimento, a segurança, a inovação e a tecnologia.

A nova campanha, que será apresentada ao público no dia 1º de junho, revela o posicionamento: “Especializado em Resolver”, desenvolvido pela DZ Estúdio. O posicionamento será apresentado por um vídeo conceito, produzido pela Brun Filmes, que mostra a visita de uma senhora nas dependências do Hospital, resgatando em sua memória os vínculos construídos ao cruzar com personagens que fazem parte do dia a dia do Mãe de Deus.

Durante o mês de aniversário, quatro novos vídeos-depoimentos trarão a sustentação dos pilares do posicionamento: a humanização no atendimento, a experiência do paciente, a tecnologia e o conhecimento científico do corpo clínico e o acolhimento – a filosofia da Congregação. No decorrer do ano, a campanha será sustentada nas redes sociais, em outdoors e busdoors.

