Iguatemi fecha 2019 com resultado de 8%, 15 novas operações até dezembro e índice de vacância de 1,5%

O Shopping Iguatemi de Porto Alegre encerra 2019 com muitos motivos para celebrar o período, começando pela expectativa de crescimento, na ordem de 8% sobre o exercício anterior, com um total de 43 novas operações. Segundo sua gerente-geral, Nailê Santos, “o ano foi desafiador mas terminamos com muita coisa por aqui, muito sucesso”. O fluxo de veículos também apresentou um incremento de 8,5%, seguido pelos segmentos de restaurantes, cinemas e saúde & lazer, que obtiveram resultados acima do esperado.

Com 10% de crescimento, o segmento de restaurantes já é considerado um polo relevante no mix do estabelecimento. Há quatro anos, quando tiveram início as obras de expansão do Iguatemi, eram 4 restaurantes. Hoje, chegam a 11 e o mais recente lançamento foi a Cantina do Press, aberta para receber convidados na manhã desta segunda-feira (04), durante o balanço do ano divulgado pela diretoria.

A tradução da administração focada em resultados pode ser mensurada pela vacância, ou seja, pelas áreas vagas, que chegam apenas a 1,5%, correspondente apenas a 5 lojas, enquanto a média do setor é de 7,4%. “Quem acompanha os números de vacância sabe que este resultado que obtivemos é espetacular”. Nailê destaca também a ocupação do complexo multiuso, integrado pelas áreas de escritório no quarto andar do Shopping, com 4.400 metros quadrados, totalmente ocupados, além da nova torre de 12 mil metros quadrados, com 96,5% de ocupação.

Uma das estratégias do Iguatemi é agregar ao mix uma série de promoções integradas ao calendário do varejo, com maiores entregas aos consumidores. Além de liquidações, o Dia das Mães, Dia dos Namorados e dos Pais ganharam maior fôlego através de sorteios diversos. Mas não fica nisso, alguns eventos são exclusivos, reunindo um número expressivo de público, entre eles, o Science Days, realizado em parceria coma NASA, o Love Petes, evento aquático especialmente produzido para animais de estimação, em ambiente climatizado. “Este evento foi o primeiro do gênero no País”, detalha a gerente-geral.

Com um olhar em tendências, Nailê Santos diz que o mercado de luxo vem ganhando espaço e a preferência do público consumidor. “Porto Alegre começa a ser um ponto interessante para investimentos”. O Black Friday também vem se consolidando como data forte do varejo e Nailê destaca que este ano será uma semana inteira de promoções, que iniciam dia 25 deste mês e encerram dia 01 de dezembro. O sorteio de um Chevrolet Equinox LT está previsto, devendo alavancar ainda maiores vendas. Idem em relação ao Natal, quando serão sorteados dois automóveis da marca Mercedes-Benz. O Shopping também aposta na decoração de Natal, que este ano terá como mote “Tudo fica mais doce no Natal”.

As novidades não param por aí. A Bodytech acaba de abrir suas portas no Iguatemi, com 1.400 metros quadrados e a única academia do grupo em Shopping no Rio Grande do Sul. Outras 15 operações deverão marcar o encerramento do ano. São elas: Dolce & Gabanna, Maison Carmen Steffens, Lupo Sport, Mob, Samsung, CS Club, Biffes Grill, L’Occitane Au Brésil, Severo Burger & Rango, Alô Bebê, Ô Xiss, Kings Bud’s, Capodarte, Dumond e Casa das Cuecas.

Em 2019, o Iguatemi também passou a contar com a adesão de 92% dos lojistas em seu projeto de gerenciamento de resíduos. São 250 toneladas de matérias-primas geradas pelo empreendimento que passam por uma pequena usina de reciclagem. São duas compactadoras para depósito de rejeitos e uma composteira para produção de adubos, agregando valor aos projetos paisagísticos do estabelecimento. (Clarisse Ledur)