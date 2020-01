Porto Alegre Incêndio atinge lancheria no Mercado Público de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 11 de janeiro de 2020

Após a ocorrência, o Mercado Público foi aberto Foto: Jefferson Bernardes/PMPA Após a ocorrência, o Mercado Público foi aberto. (Foto: Jefferson Bernardes/PMPA) Foto: Jefferson Bernardes/PMPA

Um incêndio atingiu uma lancheria localizada no Mercado Público de Porto Alegre na manhã deste sábado (11). O fogo começou por volta das 6h45min na cozinha da Estação Pastel, segundo informações do Corpo de Bombeiros, que controlou rapidamente as chamas.

Três caminhões dos bombeiros foram enviados ao local. A causa do incêndio teria sido o superaquecimento de uma fritadeira. Ninguém ficou ferido.

A lancheria localiza-se na parte externa do Mercado Público. Após a ocorrência, o mercado abriu às 8h.

