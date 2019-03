Incêndio em empresa de Bento Gonçalves

Um incêndio atingiu a empresa bento-gonçalvense Obispa Design no início da tarde deste domingo (24). O local foi isolado pela Brigada Militar, que, juntamente com o Corpo de Bombeiros, trabalha para controlar as chamas. Ainda não se sabe quais foram as causas do incêndio, mas a alta proporção que ele tomou foi causada pela presença de produtos químicos inflamáveis. Esses produtos também liberam fumaça tóxica, que, quando inalada, pode ser a responsável pelo desenvolvimento de doenças respiratórias, como bronquiolite e pneumonia.

Até então, não foram registrados feridos. Muitos curiosos foram até o Bairro Salgado, onde o incidente aconteceu, para acompanhar a situação. A Brigada Militar recomenda que a população evite se aproximar do local, devido ao grande risco de intoxicação respiratória por produtos químicos.

Deixe seu comentário: