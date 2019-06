A Justiça condenou a Prefeitura de São Paulo a pagar uma indenização por danos materiais de R$ 3.390 a um militar que teve duas bicicletas furtadas dentro do parque Ibirapuera, na zona sul da capital, em 3 de janeiro deste ano. Segundo William da Silva Santos, 35 anos, o furto ocorreu entre 10h e 11h, quando ele deixou as bicicletas no paraciclo perto do portão 10 do parque.

