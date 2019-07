Inscrições para NRF 2020 em Nova York começam na quarta-feira

Um evento trará para as micro e pequenas empresas do varejo as tendências mundiais e inovações de Nova York: a NRF 2020. O Sebrae RS realizará uma imersão na maior feira de varejo do mundo em 2020 e selecionará, através de edital, um grupo de 20 empresários, que terão ajuda de custo de 30% no pacote de viagem. Interessados devem realizar a inscrição a partir da próxima quarta-feira (10), até o dia 30 de setembro. A NRF acontece entre os dias 11 e 14 de janeiro na cidade americana.

O evento da NRF Retail’s Big Show congrega os maiores players e executivos do mercado para dialogar e demonstrar as tendências para o setor. “É um MBA de sete dias”, destaca o coordenador estadual de projetos de varejo no Sebrae RS, Fabiano Zortéa. Ele ainda ressalta que a imersão no comércio norte-americano, proporcionada pela ida à NRF, os workshops exclusivos e o acompanhamento em visitas técnicas simbolizam uma boa oportunidade aos trabalhadores, incentivando a modificar atitudes, impactando nos negócios.

A NRF possui exposição de produtos e tecnologias de última geração, seminários, fóruns de debates e apresentação de cases de empresas mundialmente conhecidas. A atividade será realizada em parceria com Sindilojas Porto Alegre, CDL Porto Alegre e Fecomércio.

Para se inscrever, basta acessar, aqui, o site disponibilizado pela organização.

