Inter Inter aguarda definir situação de Danilo Fernandes até o fim da semana

Por Redação O Sul | 2 de janeiro de 2020

Goleiro deve seguir no colorado em 2020 Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional) Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional)

Danilo Fernandes deve ter a situação definida junto ao Inter até o fim desta semana. Com o desejo de ambas as partes pela permanência, o goleiro deve seguir em Porto Alegre. O atleta tem vínculo com o colorado até maio de 2020 e pede um contrato de três anos.

As conversas já perduram desde o início de dezembro. Em 2019, o goleiro soma apenas 5 jogos como na meta colorada. Titular em 2018, Danilo tenta recuperar a titularidade após sofrer uma lesão no ombro, que o tirou do time no restante da temporada. O arqueiro sofreu uma ruptura no tendão do ombro e precisou passar por cirurgia. Na ocasião, o tempo de recuperação foi estimado em quatro meses. Coube ao companheiro Marcelo Lomba ocupar a meta. O goleiro de 31 anos tem contrato com o clube até maio de 2020.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

