Inter anuncia renovação com o goleiro Danilo Fernandes

Por Redação O Sul | 2 de janeiro de 2020

Novo vínculo vai até 2021 Foto: (Divulgação/S.C.Internacional) Foto: (Divulgação/S.C.Internacional)

O Inter oficializou, nesta quinta-feira, a permanência de Danilo Fernandes. Depois de alguns dias em tratativas, o colorado e o goleiro chegaram a um acordo, e assim, o novo contrato vai até o final de 2021. O arqueiro tinha vínculo se encerrando em maio deste ano.

“Fico muito feliz e honrado com a continuidade no Clube, já que desde que cheguei me identifiquei muito rápido com o Inter e a torcida. Vou para minha quinta temporada e tenho a expectativa de fazer um grande ano, pelo nível do nosso grupo e todos profissionais do Inter”, declarou Danilo Fernandes.

Titular em 2018, Danilo tenta recuperar a titularidade após sofrer uma lesão no ombro, que o tirou do time no restante da temporada. O arqueiro sofreu uma ruptura no tendão do ombro e precisou passar por cirurgia. Na ocasião, o tempo de recuperação foi estimado em quatro meses. Coube ao companheiro Marcelo Lomba ocupar a meta.

Revelado pelo Corinthians e com passagem pelo Sport, Danilo está no Inter desde maio de 2016, tendo disputado 111 jogos na meta do colorado.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

