Inter divulga orientações para torcedores que irão assistir partida em Montevideo

Aos torcedores colorados que irão assistir a partida do Inter contra o Nacional, o clube divulgou algumas orientações quanto a questão de ingressos e deslocamento. Os times se enfrentam às 19h15, no Estádio Gran Parque Central.

Quem ainda não realizou a troca do voucher uruguaio pelo ingresso para o jogo diante no Nacional-URU deve acessar o estádio diretamente mediante apresentação do voucher e do documento de identificação (RG ou Passaporte), sem a necessidade de troca.

Quem ainda não trocou o voucher brasileiro pelo voucher uruguaio deve realizar a troca no Ponto de Encontro da torcida colorada – na Praça Alemanha, junto à Rambla Republica (entre as embaixadas da Alemanha e Estados Unidos, em frente ao Hotel Ibis).

Quem já realizou a troca do voucher uruguaio pelo ingresso pode se deslocar normalmente ao Estádio Gran Parque Central.

A escolta da torcida colorada partirá do Estádio Centenário, às 16h.

Transmissão

Acompanhe a transmissão de Nacional e Inter entre 19h às 20h, pela Rádio Pampa, FM 97.5. A transmissão segue normal nos aplicativos da Rádio Grenal, e volta ao FM 95.5 às 20h.

