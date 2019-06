Inter encaminha compra do meia José Aldo

*Valéria Possamai

Integrado ao grupo profissional em Atibaia, o meia José Aldo deve ter o vínculo estendido junto ao Inter. A direção colorada já acertou a compra de 50% dos direitos do jovem que pertence ao Guarani de Palhoça e está emprestado até dezembro.

O negócio deve ser firmado em dezembro. Nesta negociação, o clube gaúcho deve desembolsar R$ 1 milhão e 200 mil reais para adquirir metade dos direitos econômicos do jogador. O novo contrato será estendido por 3 anos.

José Aldo está no Inter desde abril de 2018. Oriundo do Palmeiras, jogou ano passado as seguintes competições: Campeonato Gaúcho Sub-20 (Campeão) Torneio Blue Stars/FIFA (3° lugar) Campeonato Brasileiro Sub-20, Campeonato Brasileiro de Aspirantes (Vice-campeão), Copa Wianey Carlet e Copa Ipiranga Sub-20. Recentemente foi integrados aos trabalhos do profissional e participa da inter-temporada no interior de São Paulo.

Em entrevista coletiva nesta segunda-feira (24), após o treinamento, o jovem de 20 anos comentou sobre a oportunidade com o grupo principal. “Aproveitar cada segundo, evoluir como atleta e poder ajudar a equipe. Odair tem dado boa atenção para os mais novos e isso tem nos ajudado muito. É bom para que possamos logo estar no mesmo nível do restante do grupo.”

