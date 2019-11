O aspecto emocional foi um dos principais pontos tratados pelo o Inter após a derrota em casa, por 2 a 1, para o Goiás. No pós-jogo, tanto o técnico Zé Ricardo, quanto o executivo de futebol Rodrigo Caetano citaram a parte mental do grupo dos jogadores com um dos aspectos para o revés no Beira-Rio.

Em coletiva, o técnico Zé Ricardo destacou que o time mostrou boa produção no primeiro tempo de jogo, mas não conseguiu repetir o desempenho na etapa final. Mais uma vez, a equipe também não conseguiu reverter a desvantagem no placar. O treinador chegou a expressão “fantasmas” e afirmou que é preciso ‘tratar bem’ do emocional do grupo.

“O Marcelo Lomba tem a nossa confiança, foi importantíssimo no último final de semana. Fizemos um belíssimo primeiro tempo até o gol do Goiás. Tínhamos criados quatro, cinco chances de gol. Se mantivéssemos aquilo, com certeza conseguiríamos uma vitória. Após o gol, continuamos criando e pressionando. O goleiro do Goiás, o Tadeu esteve em mais uma noite muito feliz. No segundo tempo, acredito não rendemos o que poderíamos. Parece que alguns fantasmas voltam a rondar nossas cabeças. Precisamos tratar bem nosso emocional. Temos uma equipe experiente, temos que saber reverter situações difíceis como hoje (quarta-feira)”, avaliou Zé Ricardo.

Com o revés dentro de casa, o Inter ficou com 51 pontos, tornando a missão ainda mais difícil na busca por uma vaga direta na Libertadores 2020, que fica cada vez mais distante. E, justamente, a ansiedade em garantir a presença na competição continental no próximo ano, é também vista com um dos aspectos que vem interferindo no desempenho dos atletas dentro das quatro linhas.