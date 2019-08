Inter tem reunião com presidente da Federação Peruana e dispensa de Guerrero ficará a cargo de Gareca

*Valéria Possamai

Em Lima, no Peru, o executivo de futebol do Inter, Rodrigo Caetano, esteve em reunião com o presidente da Federação Peruana de Futebol (FPF), Agustín Lozano. O Inter busca a liberação do centroavante dos amistosos da seleção em virtude das decisões de mata da Copa do Brasil.

Conforme apurou a reportagem da Rádio Grenal, Lozano informou que a dispensa de Paolo Guerrero é assunto do técnico Ricardo Gareca.

A lista de convocados para os amistosos contra Equador e Brasil devem ser divulgados ainda nesta semana. A imprensa local repercute que o centroavante colorado está na pré-lista de convocados.

Caso seja convocado para os amistosos, Guerrero pode perder o jogo de volta das semifinais e em caso de classificação, o primeiro jogo das finais da Copa do Brasil.

O primeiro amistoso a ser disputado contra o Equador está marcado um dia após o jogo de volta das semifinais, contra o Cruzeiro, que ocorre no dia 4/9. Já o compromisso seguinte, contra a Seleção Brasileira, no dia 11 de setembro, coincide com a data do jogo de ida das finais da competição nacional.

