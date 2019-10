Inter x Vasco no Beira-Rio; acompanhe

Em nova fase sob o comando do interino Ricardo Colbachini, o Internacional busca mais uma vitória neste domingo (20) contra o Vasco, em casa, no Beira-Rio, em Porto Alegre, para se fortalecer na briga por uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores. A partida é válida pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Acompanhe a partida pela Rádio Grenal.

Escalação

Inter

Marcelo Lomba, Victor Cuesta, Bruno Fuchs, Heitor, Bruno Silva, Zeca, Patrick, Edenilson, Nico López, Paolo Guerrero e D’Alessandro. Técnico: Ricardo Colbachini.

Vasco

Fernando Miguel, Henríquez, Leandro Castan, Henrique, Yago Pikachu, Felipe Ferreira, Richard, Bruno Gomes, Marrony, Lucas Ribamar, Rossi. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

Árbitro: Vinicius Gonçalves Dias Araujo.

Tweets by rdgrenal