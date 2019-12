Magazine Jamaicana vence Miss Mundo, e beleza negra domina concursos

Por Redação O Sul | 15 de dezembro de 2019

Toni-Ann Singh, de 23 anos, foi coroada na noite de sábado (14) Foto: Divulgação Foto: Divulgação

A jamaicana Toni-Ann Singh, de 23 anos, foi eleita Miss Mundo 2019 durante cerimônia em Londres, na Inglaterra, na noite de sábado (14).

A mídia americana destacou que é a primeira vez em que os 5 principais concursos de beleza dos EUA e do mundo têm representantes negras como misses simultaneamente: Miss USA, Miss Teen USA, Miss América, a recentemente anunciada Miss Universo e, agora, a Miss Mundo. Formada em psicologia e estudos sobre a mulher na Universidade Estadual da Flórida, Toni-Ann Singh fez um post sobre a coroa encorajando meninas pelo mundo.

“Para aquela pequena menina em St. Thomas, Jamaica, e para todas as meninas ao redor do mundo, por favor, acredite em você mesma. Por favor, saiba que você é merecedora e capaz de alcançar seus sonhos. Esta coroa não é minha, mas sua. Você tem um propósito”, escreveu a Miss Mundo. Ela planeja seguir os estudos na área de medicina.

O pódio do Miss Mundo foi completo pelas representantes de França e Índia. Toni-Ann foi coroada pela sua antecessora, Vanessa Ponce de Leon, do México. O Brasil também fez bonito. Elís Miele Coelho, capixaba que venceu este ano o Miss Brasil Mundo, ficou no top 5 e ainda levou o título das Américas.

