Jennifer Lopez sensualiza no primeiro trailer de “As Golpistas”

Inspirado em “The Hustlers at Scores”, um artigo da New York Magazine escrito por Jessica Pressler, baseado em uma história real, o filme “As golpistas”(“Hustlers”, no original) ganha seu primeiro trailer com Jennifer Lopez sensualizando em um club de striptease. A cantora estrela o longa dirigido por Lorene Scafaria, que tem estreia prevista para setembro.

No vídeo, aparecem cenas sensuais e movimentos da cantora de 49 anos no poste de strip, em uma masterclass de pole dance.

A história se passa em Nova York (EUA) e conta como a crise financeira norte-americana impactou a vida de strippers, já que as mesmas mantinham uma certa dependência de sua clientela de Wall Street. A trama se desenrola quando um grupo de ex-dançarinas se une para dar o golpe em seus clientes milionários, mas o plano acaba não dando certo como elas imaginavam.

O longa baseado em uma história real promete muita ação, além dos figurinos incríveis e uma trilha sonora que provavelmente será bombástica! “As Golpistas” tem estreia marcada para o dia 17 de setembro e você pode conferir o trailer abaixo. Nele, vemos J-Lo tramando contra os poderosos de Wall Street e ensinando alguns movimentos de pole dance para sua colega de trabalho.

A musa, que está fazendo shows de sua nova turnê “It’s my party” pelos Estados Unidos, passou por maus bocados recentemente em uma de suas apresentações, enfrentando um blecaute no meio da performance, mas já provou pra gente que não se deixa abalar e está animadíssima em suas redes sociais divulgando seu novo trabalho.

Blecaute

Jennifer Lopez levou um baita susto enquanto se apresentava em Nova York na noite do último sábado (13). Um incêndio tomou conta de um bueiro na cidade e acabou gerando um grande blecaute de energia. J-Lo estava ainda no início da apresentação do show da sua nova turnê “It’s my party” quando tudo aconteceu e acabou ficando bem aflita com toda a situação.

O show acontecia no icônico Madison Square Garden e, durante um dos atos, em que apenas os dançarinos e a banda se encontravam no palco, a energia acabou e tudo foi desligado de uma vez pegando todos de surpresa. Se do lado de dentro do estádio a situação era complicada, do lado de fora a situação foi ainda pior. A falta de energia atingiu uma boa parte da cidade, incluindo o Upper West Side e o Midtown.

Sem ter outra opção, Jennifer Lopez precisou cancelar a apresentação e usou suas redes sociais para comunicar os fãs. “Lamentamos interromper esse show. Eu amo vocês e sinto muito que isso tenha acontecido no meio do nosso momento. Vou entrar em contato com vocês assim que pudermos reagendar o show. Estou com o coração partido!“, disse no vídeo gravado para o Instagram.

No entanto, apenas três horas depois do ocorrido, a cantora voltou para as redes sociais para dar uma boa notícia aos seus fãs nova iorquinos. “Parece que se tudo der certo e a energia voltar amanhã, o Madison Square Garden tem trabalhado para fazer com que o show aconteça e eu devo voltar nesta segunda-feira (15), antes do meu show em Boston na terça (16). Vamos fazer o show que não fizemos hoje. Atenção, todos que compraram ingressos para esta noite. Vamos fazer o show no MSG outra vez. Sem blecautes! Vamos ter a mais maravilhosa celebração de todas, vejo vocês lá!”, disse.

