Por Redação O Sul | 2 de janeiro de 2020

O evento contou com a presença do prefeito Maurício Silva e demais autoridades Foto: Divulgação Foto: Divulgação

A comunidade de Palmares do Sul recebeu neste domingo (29), com entusiasmo, o projeto Conhecer o Ciclismo Gaúcho, com a realização da última etapa do Campeonato Estadual de Resistência que teve o apoio da prefeitura municipal de Palmares do Sul, lojas Quero-quero e Supermercados Oliveira. Os atletas percorreram a distância de 121km com o tempo de 3 horas e 15 minutos e média de 37 km/h.

Jorge Kaiser, da categoria Elite, sagrou-se vencedor, seguido de Jorge Camarata. Na categoria Master A, o vencedor foi Vilarbo Junior e Carlos Schutz. Foram destaques da prova Jorge Camarata e Danilo Dellanhesi.

O evento contou com a presença do prefeito Maurício Silva e demais autoridades que, juntos homenagearam com o troféu Amigo do Ciclismo Gaúcho as jornalistas Clarice Ledur, do Jornal O Sul, e Laura Lazzari, do SBT.

Também foram homenageados o 17º BPM e 6º GPM com o troféu Soldado Valoroso pelo serviço prestado à comunidade e ao apoio na realização do evento.

A Liga Gaúcha de Ciclismo parabeniza todo os bravos atletas que superaram o calor, a Brigada Militar, a Prefeitura e a todos os apoiadores que colaboraram para a realização do evento.

