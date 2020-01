Mundo Julgamento do impeachment do presidente dos EUA, Donald Trump, no Senado começa com derrota democrata

Por Redação O Sul | 22 de janeiro de 2020

O Partido Democrata sofreu a sua primeira grande derrota no processo de impeachment contra o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na terça-feira (21).

No primeiro dia de julgamento no Senado, dominado pelos republicanos, os senadores negaram, por 53 votos a 47, três pedidos de intimação para apresentar documentos – dois dirigidos à Casa Branca e outro ao Departamento de Estado.

Depois, os senadores rejeitaram, com o mesmo placar, um pedido para que o chefe interino de Gabinete de Trump, Mike Mulvaney, fosse intimado a prestar depoimento.

Os senadores argumentaram que a responsabilidade pela produção de provas era da Câmara dos Deputados. No entanto, a Casa intimou o Executivo várias vezes – todas as requisições foram negadas pela equipe do presidente.

Os democratas poderão refazer os quatro pedidos negados na terça somente em outro momento do julgamento – após acusação e defesa apresentarem seus argumentos e a subsequente fase de perguntas se encerrar.

A obtenção de documentos, assim como a convocação de novas testemunhas, tornou-se um dos pontos centrais do impeachment. Uma das acusações que pesam contra Trump é justamente a de impedir que a Câmara investigasse o episódio envolvendo a Ucrânia.

O republicano teria usado o cargo para pressionar o presidente ucraniano Volodimir Zelenski a reabrir uma investigação sobre os negócios de um filho do ex-vice-presidente Joe Biden. O democrata é pré-candidato à eleição presidencial deste ano, na qual Trump disputará a reeleição.

