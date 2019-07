Jum Nakao em Porto Alegre

Um dos maiores nomes da moda mundial, o designer e diretor criativo Jum Nakao, vem a Porto Alegre ministrar o workshop Modelar I – Tridimensionalidade – Corpo x Espaço. O curso é uma realização da Goulstef Escola de Criação e será realizado nos dias 24 e 25 de agosto, na Flowork, em Porto Alegre.

O curso busca a compreensão dos princípios lógicos da modelagem para libertar a criatividade sobre novas formas de vestir. Sem cálculos e fórmulas. A análise de modelagens e exercícios práticos, através da técnica de decalque corporal Jum Nakao, levam o aluno a enxergar outras possibilidades para criação.

“O workshop é uma oportunidade de receber um grande nome da moda em nossa cidade, sem a necessidade de viajar para ter acesso a este tipo de conteúdo. Em 2015 e 2016, trouxemos Jum para a Capital e tivemos o número de vagas completo, os alunos vieram de diversas cidades do Rio Grande do Sul, de outros Estados e até de outros países, como Chile. Isso mostra que os profissionais e estudantes das áreas criativas buscam constante aperfeiçoamento”, contou Cláudia Goulart, nome à frente da Goulstef.

Sobre o Modelar I – Tridimensionalidade – Corpo x Espaço

O workshop tem duração de 16 horas, não possui nenhum pré requisito e é recomendado para todos os interessados nas áreas de Moda, Design, Arte e Criação. Entre eles, Personal Stylists, Críticos, Formadores de Opinião, Compradores, Gerentes de Produto, Modelistas, Estilistas, Ateliês de Alta Costura, Alfaiates, Estudantes e Interessados em Desenvolvimento de Coleção.

Entre os assuntos desenvolvidos estão História e Interações da Moda, princípios de Modelagem, planificação do corpo, montagem de maquete, espacialização do traçado, experimentação de novas bases, deformação de padrões e criação de volumes e formas.

Sobre Jum Nakao

Um dos trabalhos mais icônicos de Jum é a coleção Costura do Invisível (2004), o desfile performance foi homenageado pelo São Paulo Fashion Week como o desfile da década. Outro reconhecimento recebido pelo designer foi o convite do Galliera – Fashion Museum of Paris, para participar da Mostra Internacional dos mais representativos trabalhos de Moda de todo o século XX.

O investimento para o curso é R$1.782,00 à vista ou R$1.980,00 à prazo. Mais informações em goulstef.com.br ou pelo telefone (51) 99251.7289.

Serviço:

Modelar I – Tridimensionalidade – Corpo x Espaço.

Data: 24 e 25 de agosto de 2019 (Sábado e Domingo)

Hora: Das 9h30 às 18h30

Flowork – Mostardeiro, 777 – 4º Andar

