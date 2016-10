Justiça do Paraná afasta juiz acusado de favorecer amigo advogado

A Justiça do Paraná determinou na sexta-feira (07) o afastamento do juiz Luiz Carlos Boer, de Porecatu, no Norte do Estado. Ele é acusado de favorecer um amigo advogado da cidade em processos. A investigação também apontou que o magistrado tomava decisões que beneficiavam uma usina da região em troca de favores concedidos.

Fotos em redes sociais mostram o magistrado junto com o advogado Osvaldo Pessoa Cavalcanti e Silva. Para o Ministério Público do Paraná, o juiz e o advogado são sócios ocultos em um esquema de venda de sentenças judiciais em Porecatu.

Os promotores ouviram diversas testemunhas, que relataram que o juiz proferiu ao menos 15 sentenças e apressou a análise de casos para favorecer o amigo advogado. As investigações apontaram que as ações em que Boer decidia em favor de Silva eram relacionadas a causas de consumidores contra bancos, questionando taxas indevidas ou juros exagerados, por exemplo.

Uma testemunha afirmou que o juiz fixava, nas sentenças, valores de honorários bem maiores nas ações movidas pelo advogado. (AG)

Comentários